Mersin'de tefecilik operasyonu: 58 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tefecilik operasyonu: 58 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de tefecilik operasyonu: 58 gözaltı

6 saat önce

Mersin'de tefecilik yaparak milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik operasyonu: 58 gözaltı, System.String[]

Mersin'de tefecilik yaparak milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik ve post tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 49'u Mersin'de, 9'u Adana, Şanlıurfa ve Tarsus ilçesinde olmak üzere 58 şüpheli gözaltına alındı. 18 şüphelinin ise arandığı bildirildi.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 adet fişek, 38 bin 500 lira para, bin 500 dolar, 82 adet kredi ve banka kartları, post cihazları, 33 adet düzenlenmiş senet, tefecilikte kullanılan 6 ajanda ve 2 tapu senedi ele geçirildi.


Aynı soruşturma kapsamında, daha öncede bahse konu yerlerle ilgili 13 iş yerine yönelik operasyonda 41 post cihazı, 16 dizüstü bilgisayar, 288 bin 940 lira para, 140 farklı şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı, 2 adet para sayma makinesi, bir adet flaş bellek ile ajanda ele geçirildiği ve 24 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.


Şüphelilerin, tefecilik yoluyla 123 şahsı mağdur ettikleri ve bu işlemlerden 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları öne sürülürken, 3 yıllık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 94 milyon 850 bin lira hesap hareketliliği olduğunun tespit edildiği öğrenildi. - MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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