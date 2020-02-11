Mersin'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

6 saat önce

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı, System.String[]

Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla hareket eden ve bu sebeple tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Ekipler, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 108 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 68 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 10'u emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

58 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 40 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Para trafiği MASAK raporlarına da yansıdı

KOM ekipleri, 6 ay boyunca takip ettikleri zanlıların, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ettiğini, 4 daire, bir araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Zanlıların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarındaki 3 yıllık incelemede 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu saptandı.

Polis, zanlıların ev ve iş yerlerinde, 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 fişek, farklı kişilerin adına düzenlenmiş çok sayıda banka ve kredi kartı, 33 senet ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 509 lira ile 1500 dolar, tapu senetleri ve ajanda buldu.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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