Son Dakika Haberleri: Mersin'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
Son Dakika Güncel Mersin'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

9 dakika önce

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli Mersin'de, 1 şüpheli ise Bilecik'te gözaltına alındı.

Yapılan aramada müşterilere ait olduğu belirlenen 6 senet ve bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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