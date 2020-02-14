Mersin'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika

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Mersin'de tefecilik operasyonu şüphelileri adliyede
6 saat önce
MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, bir zanlı "Bunların hepsi komplo" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, bir zanlı "Bunların hepsi komplo" dedi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mal Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri "Bunların hepsi komplo" diye konuştu.
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