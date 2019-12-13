Mersin'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Hanımağa" lakaplı T.T'nin de aralarında olduğu 12 zanlı tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir tabanca, 7 senet ve borç olarak verilen paraların kaydedildiği not defteri ele geçirildi. Aramada "Hanımağa" yazılı plaket de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı salıverildi, elebaşı olduğu öne sürülen T.T'nin de aralarında olduğu 6'sı adliyeye sevk edildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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