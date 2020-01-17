Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de, tefecilik ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Mersin'de tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'de, tefecilik ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen bir çeteyi takibe aldı.

Ekiplerin geniş katılımıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi, tefecilik ve yağma suçundan gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B ve Ö.B, tutuklandı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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