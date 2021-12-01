Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, 2 ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör, pompalı tüfek ile çeşitli tapu, senet ve ipotek belgeleri ele geçirildi.