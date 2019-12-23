Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda O.Y, M.Y, S.K, A.S, A.Ö ve Z.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı kişiler adına düzenlenmiş 95 bin lira tutarında 13 senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ö. ve A.S. serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. ile M.Y. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu
Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
18:06 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
18:02 Minik öğrencilerden yerli malı haftası etkinliği - Son Dakika
18:01 Başkan Kılınç Kayalık mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
18:01 Kahta Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu - Son Dakika
18:00 Milletvekili Toprak, Sincik ilçesine yatırımların yapılacağını söyledi - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]