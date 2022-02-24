Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı

24.02.2022 10:06
Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.F., R.F., İ.F., M.F., İ.F., R.F., H.B., B.D. ve M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve şarjörler, 3 senet ve başkasına ait tapu ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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