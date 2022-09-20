Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

20.09.2022 08:08

Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Mersin'de yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu Mersin'de yumurtalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları suyla buluştu Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 30 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 30 şüpheli gözaltına alındı Malatya haberi... Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama Malatya haberi... Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement