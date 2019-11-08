Son Dakika Haberleri: Mersin'de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Mersin'de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Mersin'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis E.K, L.K, S.Ş, H.İ.A, H.K. ve H.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 58 kişi adına düzenlenmiş senet, alacaklı listesi, 4 tapu senedi, tabanca ve 246 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ile L.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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