Mersin'de tehlike oluşturan su kulesi yıkıldı

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Karaduvar Mahallesi'nde yıkılma riski taşıyan ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden su kulesinin yıkımını gerçekleştirdi.



Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan metruk binaların ardından, tehlike arz eden diğer yapıların yıkımı da gerçekleştiriliyor.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Karaduvar Mahallesi'nde bulunan ve eski bir su kulesi ile yanında bulunan metruk yapının oluşturduğu tehlikeyi belirten resmi yazısı üzerine Akdeniz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Müdürlüğü'ne resmi yazılar yazdı.



Yıkım öncesi bazı konutlar boşaltıldı, çevre güvenliği sağlandı



Yasal sürecin tamamlanmasından sonra hazineye kayıtlı arazi üzerinde bulunan eski su kulesinin yıkım süreci başladı. Encümen kararıyla harekete geçen fen işleri ve zabıta müdürlüğü ekipleri, beton kısımları, ayakları ve müştemilatında dökülmeler olan kulenin yıkımı öncesi çevre güvenliğini sağladı, kuleye çıkan sokaklara güvenlik şeritleri çekildi. Kule civarındaki konutlarda oturan vatandaşlar da uyarılarak evlerinden çıkmaları sağlandı. Ardından ekskavatör operatörü, su kulesinin beton ayaklarını zayıflatarak yapının boş araziye doğru yıkılmasını sağladı.



Metrelerce yükseklikteki su kulesinin kontrollü yıkımından sonra ortaya çıkan molozlar, belediyenin iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahalleden çıkarıldı. Evleri su kulesi civarında olan mahalle sakinleri, özellikle kuleyi ve çevresini oyun alanına çeviren çocukları için büyük risk ve tehlikeler oluşturan eski yapının yıkılmasından dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çalışmada görev elan belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - MERSİN