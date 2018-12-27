Mersin'de 'Tek Kişilik Çete' Çökertildi

Mersin'de 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarken suçüstü yakalanan ve adliyeye sevki sırasında, Tek başımıza bir çeteyiz.

Mersin'de 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarken suçüstü yakalanan ve adliyeye sevki sırasında, Tek başımıza bir çeteyiz. Büyük bir şebekeyi çökerttiler abilerim diyen 45 yaşındaki Hıdır A. tutuklandı.



Yankesicilik suçundan birçok sabıkası bulunan Hıdır A., 25 Aralık'ta merkez Çilek Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan 2 kadının cebindeki telefonları çalarken, Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesindeki 'Yıldırım Timleri' olarak bilinen sivil motorize ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, telefonları sahiplerine teslim edip şüpheliyi gözaltına aldı.



'BÜYÜK BİR ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİLER'



Emniyetteki işlemlerinin ardından polis aracına bindirileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hıdır A.'nın, Büyük bir şebekeyi çökerttiler sağolsunlar abilerim. Ne çetesi olacağız ki Tek başımıza bir çeteyiz. Telefonu çöpte buldum. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum. Memur abi kimlik araması yaparken üstümde çıktı. Başka da bir olay yok demesi dikkat çekti.



Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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