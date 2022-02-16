Son dakika haber! Tekne işletmecileri arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Mersin'de, balık ekmek satışı yapılan iki teknenin işletmecileri arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki Mersin Balıkçı Barınağı'nda 15 yıldır balık ekmek satışı yapan işletmeci Bilin Genç'in (51) 4 Şubat'ta doğum gününün kutlandığı ablasının teknesine, aralarında husumet bulunan tekne işletmecileri geldi.

Tekne önünde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra sandalyelerin de kullandığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Bilin Genç ile Okan Y. ve Niyazi G. yaralandı.

Olay yerinden geçen polis, kavgaya müdahale ederek A.D. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Hafif yaralı 3 kişi de olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Sandalyeler ve tekmelerle saldırdılar"

Bilin Genç, AA muhabirine, doğum gününde yaşadığı olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Saldırganlarla aralarında husumet olduğunu aktaran Genç, "Tekneye gelen şahıslar ablamın ortağı Okan'ı dışarı çağırdılar. Konuşurken birden vurmaya başladılar. Ben de o sırada dışarı çıktığımda yumruk yedim. O sırada eski eşim çıktı dışarıya. Ona da yumruk vurdular. Sandalyeler ve tekmelerle saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Genç, olay günü bölgeden geçen polis ekiplerinin kavgayı güçlükle yatıştırdığını belirterek, "Ağzımın dışına 2, içine 6 dikiş atıldı. Elmacık kemiğimde kırık var. Bunlar bizi sürekli tehdit ediyorlar. Böylelerinin ceza almasını istiyoruz. Sadece adalet istiyoruz." dedi.

Öte yandan, tekne işletmecileri arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.