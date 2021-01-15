Mersin'de tekneyle açıldığı denizde mahsur kalan kişiyi polis kurtardı - Son Dakika

Mersin'de tekneyle açıldığı denizde mahsur kalan kişiyi polis kurtardı

15.01.2021 15:25
Mersin'de tekneyle açıldığı denizde mahsur kalan kişiyi polis kurtardı, System.String[]

Mersin'de, teknesinin motorunun arızalanması nedeniyle denizde mahsur kalan kişi, polis ekiplerince karaya çıkarıldı.

Mersin'de, teknesinin motorunun arızalanması nedeniyle denizde mahsur kalan kişi, polis ekiplerince karaya çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, T.Z'nin kullandığı "Serkan 33" adlı tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklendi.

T.Z'nin arayarak yardım istemesi üzerine harekete geçen Sualtı Grup Büro Amirliği ekipleri, sağanak ve rüzgar nedeniyle dalgalarla "boğuşan" tekneye yaklaşık 100 metre açıkta ulaştı.

Sürücüyü kurtaran polis, tekneyi de bota bağlayarak Mersin Marina'ya çekti.

Polisin, tekneyi marinaya çekmesi çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de tekneyle açıldığı denizde mahsur kalan kişiyi polis kurtardı - Son Dakika


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