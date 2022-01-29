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Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı

29.01.2022 09:54
Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) ocak ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) ocak ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığındaki toplantıya Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve TEKNOPARK Genel Müdürü İhsan Gültekin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda 2022 bütçe değerlendirmesi yapıldı, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ali İhsan Su, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de TEKNOPARK yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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