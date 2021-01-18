Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zehirlenip telef olduğu öne sürülen 13 kedinin yapılan tahlillerinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı.

Hürriyet Mahallesi'nde 1726. Sokak'ta vatandaşların beslediği 13 kedinin kaybolması üzerine hayvanseverler, çevrede arama yaptı.

Kedileri farklı yerlerde ölmüş bulan vatandaşlar üzüntü yaşadı.

"Sokaktaki bütün canlarımız yok oldu"

Hayvansever Zeliha Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bölgedeki sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Yılbaşı gecesinden sonra beslediği kedilerin zamanla kaybolduğunu fark ettiklerini belirten Güler, "Arama yaptığımızda sokak köşelerinde ve bazı evlerin bahçelerinde ölü olduklarını gördük. Çok üzgünüz. Sokaktaki bütün canlarımız yok oldu. Her sabah beni bekler, yolumu gözlerlerdi. Çevreye zehir döktüklerini öğrendik. Kimin yaptığını tespit edemedik. Yetkilerden yardım istiyoruz. Bunu yapanların bulunmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan incelemede zehirlenme bulgularına rastlanmadı

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün basında yer alan kedi zehirlenmelerine ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemede kedi ölümlerinde zehirlenme bulgularına rastlanmamış olup, konu İl Tarım Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerce takip edilmekte olup, araştırma ve incelemelere devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.