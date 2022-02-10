Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Ö.F.K. kendisini darbeden şüphelilerin cep telefonunu alarak kaçtığı şikayetiyle polise başvurdu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları belirlenen Ö.Ç, S.D, F.C.T, E.C.S. ve B.S'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika