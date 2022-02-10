Üye Girişi
Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

10.02.2022 11:12
Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Ö.F.K. kendisini darbeden şüphelilerin cep telefonunu alarak kaçtığı şikayetiyle polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları belirlenen Ö.Ç, S.D, F.C.T, E.C.S. ve B.S'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:18:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de telefon gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement