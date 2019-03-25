Son Dakika Haberleri: Mersin'de Telefon Yağmacıları Tutuklandı

Mersin'de Telefon Yağmacıları Tutuklandı

1 saat önce

Mersin'de dolmuş bekleyen bir kadının cep telefonunu yağma yoluyla aldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de Telefon Yağmacıları Tutuklandı, System.String[]
Mersin'de dolmuş bekleyen bir kadının cep telefonunu yağma yoluyla aldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda dolmuş bekleyen S.N isimli kadının cep telefonu, tanımadığı 2 kişi tarafından yağma yoluyla alındı.

S.N'nin haber vermesi üzerine olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların O.C. ve O.D. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, S.N'nin cep telefonu da zanlıların sattığı iş yerinden alınıp sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:17 Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel
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