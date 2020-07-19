Mersin'de telefonunu düşürdüğü mazgala kolu sıkışan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek gencin kolunu kurtardı, cep telefonunu da düştüğü yerden çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda dolmuş durağında bekleyen bir kişi, telefonunu mazgala düşürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti

Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak

Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı

Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı

Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım