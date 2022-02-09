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MERSİN'DE TEM'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI - Son Dakika

MERSİN'DE TEM'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

09.02.2022 09:33

MERSİN'in Tarsus ilçesi TEM yolunda, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesi TEM yolunda, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Tarsus ilçesi TEM yolu Karakütük mevkisinde H.S.'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı TIR, kontrolden çıkınca savruldu. Bu sırada İzmir- Batman seferini yapan A.O.'nun kullandığı 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı. İhbar üzerine, aşırı yağış alan ve sisin görüş uzaklığını düşürdüğü kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'daki M.H.S. yaşamını yitirdi, sürücüler dahil 13 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'DE TEM'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

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TEM Otoyolu, Karakütük, Tarsus, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE TEM'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE TEM'DE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI - Son Dakika
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