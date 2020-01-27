Mersin'de "Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi" - Son Dakika
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Mersin'de "Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi"

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi" kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Mersin'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi" kapsamında sahil temizliği yapıldı.

Türk Kızılay Erdemli Şubesince düzenlenen proje kapsamında gönüllüler ilçenin sahil bandında bir araya geldi.

Gönüllüler sahildeki plastik atıkları topladı.

Türk Kızılay Erdemli Temsilcisi Necati Şevik gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılık oluşturmak için bu tür çevre temizliği faaliyetlerini önemsediklerini ve bunu belli aralıklarla tekrarlayacaklarını kaydetti.

Projeye katılan Zehra Öztürk ise vatandaşları çevre temizliğine karşı duyarlılığa davet etti.

Kızılay, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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