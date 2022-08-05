Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerle özel ve resmi kurumlarda kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de bir ayda 3 bin 335 kadın, KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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