Aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti...O anlar kamerada - Son Dakika

Aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti...O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç sürücüsünün pikabıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi, tepkilere yol açtı.

İlçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaktan geçen bir aracın, yolun ortasında yatan bir köpeğin üzerinden hiç durmaksızın geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde, aracıyla köpeğin üzerinden geçen sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi, hayvanseverlerin ve izleyenlerin tepkisine yol açtı.

Acı içinde çırpınan köpeğin olaydan sonra Tarsus Belediyesi ekiplerince götürüldüğü hayvan barınağında ilk müdahalesinin yapıldığı, iki kalça kemiğinin kırıldığı anlaşılan hayvanın, daha sonra Adana'da bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.