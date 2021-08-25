Üye Girişi
Mersin'de terfi heyecanı - Son Dakika

Mersin'de terfi heyecanı

25.08.2021 16:52
Mersin'de terfi heyecanı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terfi ve atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli rütbelerde görev yapan birçok personel bir üst rütbeye terfi etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terfi ve atama kararlarıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çeşitli rütbelerde görev yapan birçok personel bir üst rütbeye terfi etti. Personelin rütbelerini İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile müdür yardımcıları taktı.

Tece Polis Evi'nde düzenlenen rütbe terfi törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, üst rütbeye yükselen personel ve aileleri katıldı. Törende konuşan Müdür Aslan, rütbenin sorumluluk olduğunu belirterek, "Her rütbe yükselişi ise vatandaşa, millete ve ülkeye karşı olan sorumluluğun artması demektir. Asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için gündüzünü gecesine katarak çalışıp, bir üst rütbeye terfi eden emniyet müdürü, emniyet amiri ve komiser arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Allah hayırlı etsin. Tayin olan arkadaşlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bu yeni rütbeleriyle de başarılı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Aileleriyle ve çocuklarıyla hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aslan ve müdür yardımcıları ile şube müdürleri personelin rütbelerini taktı. - MERSİN

Mersin'de terfi heyecanı
Mersin'de terfi heyecanı
Mersin'de terfi heyecanı
Mersin'de terfi heyecanı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Aslan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de terfi heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar 17:02 Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak 16:56 Tarlalardan halı topluyorlar! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı bulacak Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi 16:21 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı 15:18 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler

Son Dakika Haberleri
17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız
17:02 Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
16:35 Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı         
17:00
Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum         
16:35
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı         
15:12
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm         
14:14
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 17:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de terfi heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement