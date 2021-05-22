MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde örgüt üyesi olup, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.