Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltıMERSİN'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/ YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları sürdürülüyor.

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
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