Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

Mersin'de Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

MERSİN'de, polis ekiplerince terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Terör Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
MERSİN'de, polis ekiplerince terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:54 Kaynak: DHA

Polis, Mersin, Güncel
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