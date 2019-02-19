Mersin'de Terör Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri Suriye uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Mersin
'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri Suriye
uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, biri Suriye uyruklu 2 şüpheli terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla, 1 kişi ise sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:49 Kaynak: İHA
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