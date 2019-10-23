Son Dakika Haberleri: Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DKP/BÖG'ün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda örgütsel broşür, yasaklı bazı yayınlar ve doküman ele geçirildi.

Firari bir kişinin arandığı öğrenildi.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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