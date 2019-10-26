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Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı

27 dakika önce

Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltıMersin'de Devrimci Komünarlar PartisiBirleşik Özgürlük Güçleri (DKPBÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı

Mersin'de Devrimci Komünarlar PartisiBirleşik Özgürlük Güçleri (DKPBÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DKPBÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada ise örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, broşür, yasak yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise aranıyor.

Mersin'de terör operasyonu 4 gözaltı

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
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