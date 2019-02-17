Mersin'de 'Terör' Operasyonu: 4 Tutuklama
1 saat önce
MERSİN'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve yasadışı eylemlere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
MERSİN'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve yasadışı eylemlere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yapan, yasadışı eylemlere katılan ve sosyal medya hesaplarından terör paylaşımında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:18 Kaynak: DHA
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