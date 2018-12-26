Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Mersin'de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi tutuklandı.

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Mersin'de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen terör örgütü YPG/ PKK üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından gözaltına alınıp sorgulanan Suriye uyruklu bir kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:49 Kaynak: AA

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