Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de Terör Operasyonu

56 dakika önce

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, biri FETÖ/PDY olmak üzere 7 terör şüphelisi gözaltına alındı.

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Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, biri FETÖ/PDY olmak üzere 7 terör şüphelisi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin 14-20 Ocak tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) müzahir eğitim kurumlarında muhasebecilik yaptığı, örgüt tarafından düzenlenen toplantılara katıldığı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa
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