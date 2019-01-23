Mersin'de Terör Operasyonu
56 dakika önce
Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, biri FETÖ/PDY olmak üzere 7 terör şüphelisi gözaltına alındı.
Mersin
'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, biri FETÖ/PDY olmak üzere 7 terör şüphelisi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin 14-20 Ocak tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) müzahir eğitim kurumlarında muhasebecilik yaptığı, örgüt tarafından düzenlenen toplantılara katıldığı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
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