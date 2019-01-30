Mersin'de Terör Operasyonu
26 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün çağrısı üzerine 2014 yılı Kobani
eylemleri ve 2015 yılı nevruz gösterilerine katılıp terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İlçede eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
Şüpheliler hakkında "terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine karşı direnme, mala zarar verme ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:58 Kaynak: AA
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