Mersin'de Terör Operasyonu
2 saat önce
Mersin'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları ve örgüt adına çeşitli faaliyetler yürüttükleri belirlenen, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin
'de PKK
terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulundukları ve örgüt adına çeşitli faaliyetler yürüttükleri belirlenen, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan, üniversite öğrencisi olup örgüt propagandası yapan, örgüt içinde faaliyette bulunduklarına dair haklarında teşhis bulunan ve miting alanlarında örgüt elebaşısının posterini açan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda, biri Erdemli
ilçesinde olmak üzere 9 zanlı gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital malzemeler ele geçirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:13 Kaynak: İHA
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