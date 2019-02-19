Mersin'de Terör Operasyonu
1 saat önce
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Mersin
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmalar kapsamında biri Suriye
uyruklu iki şüpheliyi "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda bir şüpheliyi de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakaladı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:53 Kaynak: AA
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