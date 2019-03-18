Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terör Operasyonu

Mersin'de Terör Operasyonu

1 saat önce

Mersin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

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Mersin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık koordinesinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dokümana el konuldu.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:32 Kaynak: AA

PKK, Mersin, Güncel
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