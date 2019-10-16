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Mersin'de terör operasyonu

24 dakika önce

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mersin Üniversitesinde örgüt yapılanması adına faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.K, G.K, N.Y, B.Ç, A.E, Y.K, K.T, F.T, E.A, S.E, V.T. ve Ş.Ç. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde örgüt propagandası içeren kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Firari K.Ü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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