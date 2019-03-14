Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

Mersin'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

45 dakika önce

MERSİN'de, jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
MERSİN'de, jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki terör örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Ekipler, 1 FETÖ/PDY ve 3 PKK/KCK üyesi ile TKP/ML lehine propaganda yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Jandarma, Mersin, Güncel
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