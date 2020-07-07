Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK/ YPG terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sözde asayiş birimi içerisinde görev aldıkları ve Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 5 şüphelinin, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Mersin'e geldikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital malzeme ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.



Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, ikisi 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN