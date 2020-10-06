Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı

MERSİN'de PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-10 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümü nedeni ile eylem ve etkinliklerde bulunacağı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle merkez Torolar ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı olarak jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyette bulanan bir kişi ile örgüt adına milis/işbirlikçi faaliyetlerde bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinde propaganda yapan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek terör uzmanları tarafından sorgulanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.