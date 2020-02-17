Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla farklı mahallelerde gösteri yapan, ve önceki gün ilçede Girne Mahallesi'nde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne molotofkokteyli saldırısı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda Harun K., Yılmaz S., Baran P., Mehmet B., Oğulcan B., Ferhat D. ve Yusuf A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 6 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 sim kart ve 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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