Üye Girişi
Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

12.02.2022 12:53

Mersin'de terörist başının yakalanma yıldönümünde eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Mersin'de terörist başının yakalanma yıldönümünde eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensupları ile sempatizan kitlenin moral ve motivasyonunu artırmak, ayrıca terörist başının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek amacıyla eylem hazırlığında olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK ve DKP/BÖG silahlı terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilen şüphelilerle birlikte adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

YORUMLAR
500

Jandarma, Gözaltı, Mersin, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement