Mersin'de Terör Operasyonu: 7 Tutuklama
1 saat önce
MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.
MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan emniyet güçleri, örgütle irtibatlı olduklarından şüphelenilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7'si Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mahkeme heyeti 8 kişiyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. - Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı
İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon
İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı