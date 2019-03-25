Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terör Operasyonu: 7 Tutuklama

Mersin'de Terör Operasyonu: 7 Tutuklama

1 saat önce

MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin'de Terör Operasyonu: 7 Tutuklama, System.String[]
MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan emniyet güçleri, örgütle irtibatlı olduklarından şüphelenilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 7'si Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Mahkeme heyeti 8 kişiyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

PKK, Mersin, Güncel
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