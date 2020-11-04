Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı
04.11.2020 20:33
Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de Tarsus'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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