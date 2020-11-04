Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin 'de terör örgütü PKK/ YPG 'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt