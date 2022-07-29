Mersin'deki terör operasyonunda 16 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Mersin'deki terör operasyonunda 16 şüpheli adliyede

29.07.2022 11:55

MERSİN'de terör örgütleri PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen ve operasyonla gözaltına alınan HDP'lilerin de aralarında olduğu 21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de terör örgütleri PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen ve operasyonla gözaltına alınan HDP'lilerin de aralarında olduğu  21 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Kuş ve 4 meclis üyesinin yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
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'Temizleme' operasyonu: HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi 'Temizleme' operasyonu: HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlı adliyede Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlı adliyede
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki terör operasyonunda 16 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki terör operasyonunda 16 şüpheli adliyede - Son Dakika
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