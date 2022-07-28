Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı

28.07.2022 07:50

MERSİN'de terör örgütleri PKK, YPG ve MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi 4 kişinin bulunduğu 20 şüpheli, 'Temizleme Operasyonu'nda gözaltına alındı.

MERSİN'de terör örgütleri PKK, YPG ve MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi 4 kişinin bulunduğu 20 şüpheli, 'Temizleme Operasyonu'nda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine sürdürdüğü çalışmalar kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi 4 kişinin bulunduğu 31 şüphelinin, Türkiye'nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonları baltalamak amacıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütleri PKK, YPG ve MKP propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabahın ilk ışıklarıyla TEM ekipleri tarafından 'Temizleme Operasyonu' düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda, HDP İl Başkanı Kuş ve 4 meclis üyesinin yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari konumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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