Son Dakika Haberleri: Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama

6 saat önce

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama, System.String[]

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi
ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını desteklemem Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 15:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]