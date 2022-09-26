Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

26.09.2022 10:16

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, geçmişteki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ile dokümanlarda yapılan incelemede, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, propaganda görüntüleri ve bazı isimlere ulaşıldı.

Çalışmada, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları öne sürülen 10 zanlının kimliği ile adresleri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin adreslerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden H.E.M, M.E.Y, B.N, F.A, A.C, E.A, N.B. ve Y.O. yakalandı. Gözaltına alınan 8 zanlı emniyete götürüldü.

Firari şüpheliler O.E.M. ve A.A'nın yakalanması için çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı Başkasına ait evleri kiraladı; yakalanmamak için çaldığı araçta kaldı Başkasına ait evleri kiraladı; yakalanmamak için çaldığı araçta kaldı Şırnak haber | Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama Şırnak haber | Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:48 Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı
14:44 Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
14:02 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Takıma 'İlk 6 haftayı kafanızdan atın' dedim
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
13:34 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli
13:09 DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "Fethi Şahin" tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 15:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement